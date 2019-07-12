Град нанес ущерб аграриям Крыма на полмиллиарда рублей

Град, обрушившийся на Крым в начале июля, нанес ущерб сельскому хозяйству республики на сумму около 500 миллионов рублей. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин, передает ТАСС.

По его данным, в числе аграрных предприятий наибольший урон получили "Крымская фруктовая компания", являющаяся крупнейшим производителем фруктов на полуострове, а также тепличное хозяйство, у которого возникла угроза обрушения конструкций в результате удара стихии. У фруктовой компании град уничтожил урожай на площади 2,6 гектара, убыток тепличного комбината оценивается в 120 миллионов рублей.

- Пострадала 1000 гектаров посевных площадей, занятых зерновыми культурами, до 100 гектаров садов и виноградников и около 12 гектаров тепличных комплексов, - уточнил Андрей Рюмшин.

В Крыму уже второй год эффективно работает восстановленная противоградовая служба, защищающая посевы и посадки на площади около 140 тысяч гектаров в Кировском, Красногвардейском, Нижнегорском и Советском районах. Однако противоградовая служба работает не на всей территории полуострова. В начале июня стихия нанесла урон посевам на площади около 7,6 тысячи гектаров.