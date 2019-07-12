Овсянников объяснил свой уход с поста губернатора Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников сегодня во время представления нового главы города Михаила Развожаева рассказал, почему решил уйти в отставку по собственному желанию.

- Я признателен, что три года работал над развитием Севастополя, и город по многим показателям сделал шаг вперед. Это было моим приоритетом. Но, как говорится, если не занимаешься политикой, то политика займется тобой. Поэтому я обратился с ходатайством об отставке, - сказал Овсянников

Овсянников признался, что уделял мало внимания политическим вопросам, поэтому это направление оказалось "наиболее пострадавшим".

- Сейчас в городе главное - политическое спокойствие, и Михаил Развожаев обладает для этого необходимым функционалом, - заявил экс-губернатор. - Желаю ему добиться результатов на политическом поприще. Потому что в городе есть часть людей, от которых я кроме вранья и тщеславия ничего не видел.

Овсянников поблагодарил членов правительства Севастополя и напоследок показал трудовую книжку, которую получил сегодня.

- Я счастлив, что у меня в трудовой книжке есть запись о работе в Севастополе, я сердцем буду переживать за этот город и болеть за реализацию каждого мероприятия, основу которого мы заложили, - добавил он.