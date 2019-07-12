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12.07.2019 16:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Под Волгоградом начались раскопки таинственного города Бельджамен

Текст: Николай Грищенко

В Волгоградской области начались раскопки на месте древнего золотоордынского города Бельджамен. В XIV столетии поселение было разрушено по приказу полководца Тамерлана.

Фото: Надежда Колосова/ТАСС
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Городище, где проводятся раскопки, находится на берегу Водянского водохранилища. Археологической экспедиции, в которую входят студенты Волгоградского социально-педагогического и Технического университетов, удалось найти монеты XIV века, стеклянные бусы и фрагменты керамики, а также части нескольких хозяйственных комплексов и одного из домов.

- Вот здесь с правой стороны располагалась печь, видно хорошо слой золы, который образовался от нагара, а вот это вот, видите, система отопления дома - это двухканальный кан, он сложен из сырцовых кирпичей, - рассказал телеканалу ОТР один из участников экспедиции.

Археологи торопятся, так как Водянское водохранилище размывает берег и часть древнего города постепенно уходит под воду, а вместе с ним и возможные находки.

Справка "РГ"

Город Бельджамен или Бездеж, как сообщают русские летописи, был основан пленными жителями Рязани и Мурома. Местные жители обслуживали переправу через Волгу, ведущую к древним ордынским столицам - Гюлистану и Сарай-Берке. В 1395 году город до основания был разрушен войсками Тимура. Археологами найдено немало православных крестиков, иконок, даже развалины православного храма, на котором отчетливо начертано слово "Христос".

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