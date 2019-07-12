В Краснодаре уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом

В результате аварии с участием пассажирского автобуса и большегрузного автомобиля в столице Кубани в больницы были доставлены 12 человек. Об этом в пятницу сообщили в министерстве здравоохранения Краснодарского края.

Как уже сообщалось, крупное ДТП произошло накануне вечером около 19.20 на пересечении улиц Зиповская и Ростовское шоссе, на выезде из города.

По предварительным данным, водитель рейсового автобуса ПАЗ (он следовал по маршруту Краснодар - станица Новотитаровская, находящейся в 12 километрах от столицы края) допустил столкновение с идущим впереди большегрузом MAN. На месте работали семь бригад скорой медицинской помощи.

По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства случившегося.