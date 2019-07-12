В Севастополе представили нового губернатора

Новости

Путин рекомендовал дать улице в Петербурге имя Жореса Алферова 18:24
В КЧР группа туристов пропала при сплаве по горной реке 18:14
"Большая семерка" раскритиковала законопроект Зеленского о люстрации 18:12
В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов 18:08
В Петербурге первый габаритный поезд прошел по Фрунзенскому радиусу 18:06
Названа стоимость самой дорогой в Москве "однушки" 18:05
Астрономы впервые засняли "неуловимый" диск у далекой планеты 18:05
"Атлетико" требует 200 млн евро за Гризманна и может обратиться в суд 18:04
Выборы губернатора Севастополя пройдут в 2020 году 18:04
Град нанес ущерб аграриям Крыма на полмиллиарда рублей 18:02
Начата проверка обстоятельств смерти актера и режиссера Олега Дмитриева 17:36
Овсянников объяснил свой уход с поста губернатора Севастополя 17:26
Маргарита Симоньян уличила во вранье американского телебосса 17:19
Видео: китаянка на скутере попала под самосвал и выжила 17:10
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы 17:08
В Брянске полицейским предъявили обвинение по делу о контрабандном табаке 16:59
В Волгоградской области врача осудили на два года за смерть пациента 16:51
Когда москвичи смогут поклониться мощам святых Петра и Февронии 16:49
Под Волгоградом начались раскопки таинственного города Бельджамен 16:37
Петербургская промышленность продемонстрировала рекордный рост 16:28
Рапота назвал "Славянский базар" важной культурологической площадкой для СГ 16:25
Эксперты подсчитали, насколько выросли цены на шашлык 16:21
Премьер-лига учредила приз лучшему игроку матча 16:12
Эксперимент по изучению сна привел к неожиданному открытию 16:07
Пожар в Государственном архиве литературы и искусства локализован 15:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
12.07.2019 17:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Севастополе представили нового губернатора

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.
Фото: Юлия Крымова/ РГ Фото: Юлия Крымова/ РГ
Фото: Юлия Крымова/ РГ

- Развожаев располагает успешным опытом госслужбы на региональном и федеральном уровне, возглавляя исполком ОНФ, не понаслышке знает, как организовать гражданский контроль за работой госаппарата. Все это, полагаю, будет способствовать деятельности на посту руководителя региона, - сказал Устинов.

Фото: iStock
В парламенте Севастополя прокомментировали отставку губернатора

Он напомнил новому главе города, что Севастополь имеет большое геополитическое значение для России.

- Желаю вам оправдать высокое доверие президента России и не подвести жителей Севастополя, - отметил полпред.

На мероприятии присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, экс-губернатор Дмитрий Овсянников, члены правительства Севастополя, руководители силовых и контрольных ведомств региона.

Развожаев в ответном слове сказал, что считает честью работать в Севастополе.

- Постараюсь своей работой и работой команды, которая будет сформирована, доказать, что мы достойны доверия севастопольцев.

Напомним, Владимир Путин 11 июля принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по собственному желанию.

Справка "РГ"

Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. Закончил исторический факультет Красноярского государственного педуниверситета, в 2003 году стал работать в администрации губернатора края. С октября 2014 года по октябрь 2018 года - замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Был назначен врио главы Хакасии и работал на этом посту с октября до середины ноября 2018 года. Тогда президент заявил, что эта работа поручается ему на месяц - чтобы взять под контроль ситуацию в регионе и помочь провести чистые и отвечающие законам выборы. В конце ноября прошлого года Развожаев вошел в состав центрального штаба ОНФ. С 17 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он стал 20-м выпускником, который будет руководить субъектом федерации РФ.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым Президент Полпреды Президента в федеральных округах ЮФО Севастополь
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме назвали пиар-ходом проект Зеленского о люстрации Порошенко
ЦБ опроверг информацию об уходе Visa и MasterCard из России
В Совфеде отреагировали на угрозу санкций США в отношении госдолга РФ
Песков прокомментировал планы новых санкций США
Вынесен приговор террористам, пытавшимся устроить крушение "Сапсана"