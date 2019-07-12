В Севастополе представили нового губернатора

Полпред президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов сегодня в здании правительства Севастополя представил врио губернатора Михаила Развожаева.

- Развожаев располагает успешным опытом госслужбы на региональном и федеральном уровне, возглавляя исполком ОНФ, не понаслышке знает, как организовать гражданский контроль за работой госаппарата. Все это, полагаю, будет способствовать деятельности на посту руководителя региона, - сказал Устинов.

Он напомнил новому главе города, что Севастополь имеет большое геополитическое значение для России.

- Желаю вам оправдать высокое доверие президента России и не подвести жителей Севастополя, - отметил полпред.

На мероприятии присутствовали глава Республики Крым Сергей Аксенов, спикер Заксобрания Севастополя Екатерина Алтабаева, экс-губернатор Дмитрий Овсянников, члены правительства Севастополя, руководители силовых и контрольных ведомств региона.

Развожаев в ответном слове сказал, что считает честью работать в Севастополе.

- Постараюсь своей работой и работой команды, которая будет сформирована, доказать, что мы достойны доверия севастопольцев.

Напомним, Владимир Путин 11 июля принял отставку Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя по собственному желанию.

Справка "РГ"

Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске. Закончил исторический факультет Красноярского государственного педуниверситета, в 2003 году стал работать в администрации губернатора края. С октября 2014 года по октябрь 2018 года - замминистра РФ по делам Северного Кавказа. Был назначен врио главы Хакасии и работал на этом посту с октября до середины ноября 2018 года. Тогда президент заявил, что эта работа поручается ему на месяц - чтобы взять под контроль ситуацию в регионе и помочь провести чистые и отвечающие законам выборы. В конце ноября прошлого года Развожаев вошел в состав центрального штаба ОНФ. С 17 декабря 2018 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Развожаев прошел курсы кадрового резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Он стал 20-м выпускником, который будет руководить субъектом федерации РФ.