Выборы губернатора Севастополя пройдут в 2020 году

Процедуру выборов губернатора Севастополя проведут в будущем году. Об этом сегодня журналистам заявил врио руководителя региона Михаил Развожаев.

- По законодательству выборы губернатора состоятся через год. У меня есть год, чтобы проявить себя, показать, как я умею работать, и потом принять решение о выдвижении на выборы, - сказал Развожаев.

Он добавил, что решение баллотироваться или нет будет зависеть от результатов его работы.

Кроме этого, он сообщил, что отправит правительство Севастополя в отставку и в течение месяца сформирует новую команду.

- Отставка правительства происходит вместе со сложением полномочий губернатора. Это не политическая воля, это происходит по уставу. У членов правительства появится приставка и.о. до формирования нового кабинета, - сказал Развожаев.

В скором времени он примет решение, кто из вице-губернаторов и руководителей департаментов останется работать. В состав правительства также войдут новые люди из окружения Развожаева, а также представители Севастополя.

- Буду знакомиться с людьми, разговаривать и принимать решения. На первых порах ничто не должно остановиться, - сообщил врио губернатора. - Есть люди, которые работают со мной традиционно. Я также внимательно посмотрю на политиков Севастополя, которые хотели бы прийти в команду исполнительной власти, которые выступают за позитивные изменения. Думаю, в течение месяца вопрос с командой будет решен.

Напомним, 11 июля Владимир Путин принял отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова по собственному желанию. Врио губернатора назначен руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Развожаев.