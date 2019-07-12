СМИ: РФ может заменить Японию в поставке Южной Корее фтористого водорода

Россия предложила заменить Японию в качестве поставщика в Южную Корею фтористого водорода, который необходим для производства полупроводников. Об этом со ссылкой на источники в правительстве Республики Корея (РК) сообщила местная газета "Хангере Синмун". Это позволит корейским производителям минимизировать ущерб, который они несут от введения Японией ограничений на поставки в Корею ряда веществ и комплектующих, использующихся при производстве жидкокристаллических экранов и полупроводников.

Напомним, что с четвертого июля правительство Японии ввело ограничения на поставки в Корею фторированного полиимида, фтористого водорода и резистов, которые используются при производстве дисплеев для смартфонов и телевизоров, а также для изготовления полупроводников. Кроме того, Япония заявила, что намерена начать работу по исключению Южной Кореи из списка стран, которые пользуются наименьшими ограничениями при поставках им продукции и передовых технологий, имеющих отношение к национальной безопасности. В качестве причины для подобных действий правительство Японии назвало "разрушение двустороннего доверия". Южная Корея заявила о нарушении Японией правил свободной торговли. В Сеуле уверены, что Токио мстит за решение Верховного суда Кореи обязать японские компании выплатить компенсации потомкам корейских рабочих, которых принудительно мобилизовали для работы на заводах концернов в годы оккупации Корейского полуострова Японией в 1910-1945 гг.

Ограничения, введенные Японией стали серьезным ударом для корейских производителей, а также экономики, так как касаются ключевых наименований корейского экспорта. Южнокорейские производители пока продолжают работать на накопленных запасах, но признают, что им срочно необходимо искать замену. Как утверждает издание "Хангере Синмун", свою помощь в замене японских поставщиков предложила Россия. "Недавно через дипломатические каналы Россия довела до нашего правительства, что может начать поставки нашим компаниям фтористого водорода. Наше правительство уже и так давно искало пути диверсификации импорта веществ, в которых мы пока сильно зависим от Японии", - цитирует газета слова источника в правительстве РК.

"Хангере Синмун" уточняет, что тема экономического конфликта с Японией и необходимости ответных мер обсуждалась 10 июля, когда президент РК Мун Чжэ Ин провел встречу с главами 30 ведущих концернов Южной Кореи. Именно в ходе этого заседания и всплыла тема о возможности подключения российских поставщиков.

Если говорить точнее, то ее озвучил президент Корейской ассоциации международной торговли (KITA) Ким Ен Чжу. "Хангере Синмун" даже цитирует его выступление во время заседания: "Правительство России через посольство РФ в Сеуле довело до нас, что по части производства фтористого водорода они обладают более передовыми технологиями, чем японцы. Россияне и предложили начать поставки концерну Samsung фтористого водорода, который по степени чистоты лучше японского", - сказал на заседании Ким.

Отметим, что на настоящий момент компании Южной Кореи ввозят из Японии 41,9% необходимо фтористого водорода, 83,2% резистов и 84,5% фторированного полиимида. Ограничения Японии сильно ударили по корейским производителям, тогда как ущерб для японцев минимален. Корейцы стали срочно искать альтернативу, но пока особых успехов не достигли. В Японии сейчас находится вице-президент и де-факто глава Samsung Electronics Ли Чжэ Ен. Он, используя связи своего отца, пытается убедить японцев отменить ограничения, но, насколько известно, его партнеры либо вообще отказываются с ним общаться, либо ссылаются, что меры введены на правительственном уровне, а потому их невозможно игнорировать.

Если же южнокорейская сторона примет российское предложение, то хотя бы по одному из направлений ей удастся существенно смягчить удар. Как отмечает "Хангере Синмун", высока вероятность, что корейцы в итоге согласятся на импорт фтористого водорода из РФ, сделав Россию главным поставщиком этого вещества, которое используется при производстве полупроводников.

Правда эксперты отмечают, что немедленно это сделать не получится, так как новые материалы должны пройти проверки. На замену поставщика уйдет не менее полугода. "Строительство только одной линии по производству полупроводников обходится в один триллион вон (около 890 миллионов долларов - прим. "РГ"), а потому вопросам безопасности оборудования уделяется огромное внимание, оно слишком дорогое. Потому Samsung Electronics и старался придерживаться японской продукции, чье качество проверено длительным периодом сотрудничества… Если же дело дойдет до замены поставщика, то потребуется длительный тестовый период, где-то около полугода. А потому неизбежно замедление объемов производства полупроводников", - сказал один из специалистов отрасли.

В Samsung Electronics заняли осторожную позицию, заявив, что "пока не получили детальной информации по этому вопросу. Там лишь добавили, что только на тесты и проверку новой продукции потребуется более двух месяцев.

Тем не менее возможность обойти японские ограничения и найти адекватный ответ на санкции Японии вызвала в Корее большое оживление. Эта тема широко обсуждается в экспертных кругах, СМИ, а также пользователями Интернета.

В целом же нынешняя ситуация привела к осложнению всего комплекса южнокорейско-японских отношений. Стороны перешли к обвинениям в адрес друг друга и по чисто политическим вопросам. В частности, Токио и Сеул обменялись обвинениями, что допускают нарушения санкций ООН в отношении Северной Кореи, поставляя туда запрещенную продукцию. Корейцы утверждают, что нынешнее обострение отношений необходимо премьер-министру Японии Синдзо Абэ для мобилизации голосов консерваторов и нового переизбрания на посту главы правительства. В Корее также началась кампания бойкота японской продукции. С другой стороны, согласно опросам, в Японии 58% населения поддержали действия своего правительства по введению де-факто санкций в отношении Южной Кореи.