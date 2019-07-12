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12.07.2019 00:45
Рубрика: ПДД

Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен. Сейчас льготный период составляет 20 дней с момента вынесения наказания, но Госдума рассмотрит законопроект о его увеличении до 30 суток.

Фото: Наталья Селиверстова/ РИА Новости
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С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко и Андрей Спинцов.

Свое предложение они аргументируют тем, что нередко 20-дневного срока водителям не хватает, поскольку извещение о штрафе может приходить с задержкой из-за несвоевременной доставки почты или других причин, передает РИА Новости.

#ПДД