Срок льготной оплаты штрафов за нарушения ПДД предложили продлить

Срок оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения с 50-процентной скидкой может быть продлен. Сейчас льготный период составляет 20 дней с момента вынесения наказания, но Госдума рассмотрит законопроект о его увеличении до 30 суток.

С такой инициативой выступили вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов, а также депутаты Вадим Деньгин, Алексей Диденко и Андрей Спинцов.

Свое предложение они аргументируют тем, что нередко 20-дневного срока водителям не хватает, поскольку извещение о штрафе может приходить с задержкой из-за несвоевременной доставки почты или других причин, передает РИА Новости.