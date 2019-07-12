США выступают против изменения форматов переговоров по Украине

США не поддерживают идеи, предусматривающие изменение форматов международных переговоров по ситуации на Украине. Об этом агентству ТАСС сообщила представитель Госдепартамента США.

Комментируя предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить состав участников переговоров по урегулированию в Донбассе за счет подключения к ним США и Великобритании, представитель отметила, что Вашингтон в полной мере поддерживает усилия президента Зеленского, нацеленные на то, чтобы оживить выполнение Минских соглашений.

Однако, по словам представителя, изменение существующих переговорных форматов не устранит подлинное препятствие прогрессу. Этим препятствием в Вашингтоне считают "отсутствие у России политической воли".

Ранее президент РФ Владимир Путин прокомментировал предложение украинского коллеги Владимира Зеленского о встрече в Минске в расширенном формате. "Мы никогда не отказывались ни от одного из предложенных форматов, в том числе от расширения нормандского формата", - сказал российский лидер. При этом, как подчеркнул Владимир Путин, встреча на высшем уровне должна быть хорошо подготовлена. Впрочем, по его мнению, о переговорах правильнее рассуждать уже после выборов в Верховную Раду, когда станет окончательно сформировано украинское правительство.