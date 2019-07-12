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12.07.2019 05:00
Рубрика: Общество

Температура в Москве повысится до плюс 25 градусов

Текст: Ольга Игнатова
Малоподвижный циклон, удерживающий практически осеннюю погоду в столичном регионе и ряде близлежащих областей, наконец-то, уходит из центра.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В пятницу его отголоски еще не дадут воздуху достаточно прогреться, а вот, начиная с воскресенья, погода будет улучшаться. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ветер сменится на западный, а в начале следующей недели к Москве подойдет южный циклон с южным ветром.

Фото: iStock
В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Днем в пятницу в мегаполисе плюс 14-16, в Подмосковье - 13-18 градусов. В субботу, 13 июля, местами небольшой дождь. Ночью 8-10 градусов в столице и 5-10 градусов по области, днем 17-19° и 14-19 градусов соответственно. В воскресенье, 14 июля, обойдется без осадков. Ночью в Москве 9-11 градусов, по области - 6-11 градусов, днем 19-21 в городе и 16-21 градус в Подмосковье.

В понедельник, 15 июля, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 7-12 градусов, днем 19-25 градусов. Во вторник, 16 июля, местами кратковременный дождь, ночью 9-14, днем уже 20-25 тепла.

Общество Ежедневник Погода Наука и образование Гидрометцентр РФ
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