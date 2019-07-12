Температура в Москве повысится до плюс 25 градусов

В пятницу его отголоски еще не дадут воздуху достаточно прогреться, а вот, начиная с воскресенья, погода будет улучшаться. Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, ветер сменится на западный, а в начале следующей недели к Москве подойдет южный циклон с южным ветром.

Днем в пятницу в мегаполисе плюс 14-16, в Подмосковье - 13-18 градусов. В субботу, 13 июля, местами небольшой дождь. Ночью 8-10 градусов в столице и 5-10 градусов по области, днем 17-19° и 14-19 градусов соответственно. В воскресенье, 14 июля, обойдется без осадков. Ночью в Москве 9-11 градусов, по области - 6-11 градусов, днем 19-21 в городе и 16-21 градус в Подмосковье.

В понедельник, 15 июля, местами небольшие кратковременные дожди, ночью 7-12 градусов, днем 19-25 градусов. Во вторник, 16 июля, местами кратковременный дождь, ночью 9-14, днем уже 20-25 тепла.