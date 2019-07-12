В Госдуме исключили уход Visa и Mastercard из России

Ранее о таких рисках сообщалось в СМИ: приводились экспертные мнения о том, что новые правила "невыполнимы" для таких международных платежных систем как Visa и MasterCard.

Законопроект, о котором идет речь, Госдума включила в календарь рассмотрения на 23 июля. Документ пройдет второе чтение, и поправки в него, как сообщается, предусматривают запрет для российских дочерних компаний МПС приостанавливать проведение расчетов по картам банков, попавших под санкции, а также другие положения.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не ожидает ухода МПС.

- Ничего жесткого там нет, - заявил он ТАСС, говоря о предложениях. - Они просто приведут свои правила в соответствие с правилами, которые установлены российским законодательством и будут работать дальше.

В случае нарушения нового закона в случае принятия документа для МПС будут предусмотрены штрафы - впрочем, как и для любой другой российской организации.

Аксаков подчеркнул, что необходимо установить в законодательстве РФ нормы, которые определяют, что правила компаний должны соответствовать российскому законодательству и не должны быть дискриминационными по отношению к российским организациям.

В пресс-службе Visa уже сообщили, что компания намерена обеспечить бесперебойную работу своей системы в России.