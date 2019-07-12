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12.07.2019 18:08
Рубрика: Экономика

В Россельхознадзоре заявили о бесконтрольном использовании пестицидов

Текст: Евгений Гайва

В России слабо выстроен контроль за использованием пестицидов. Агрохимикаты распыляют с самолетов, из-за этого массово гибнут пчелы, а концентрация пестицидов в овощах и фруктах превышается.

"Последние 8 лет в России не контролируется производство, хранение, реализация и применение пестицидов и агрохимикатов. Такая беспрецедентная ситуация сложилась в 2011 году, когда у Россельхознадзора практически в полном объеме были изъяты и в дальнейшем никому не переданы полномочия по надзору в этой области", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию "РГ".

Фото: iStock
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До этого момента Россельхознадзор на регулярной основе проверял производителей как самих пестицидов, так и аграрной продукции. Что позволяло контролировать ситуацию, отметили в Россельхознадзоре.

Сейчас бесконтрольное использование пестицидов при обработках полей приводит к массовой гибели пчел, а также к превышению остаточного количества пестицидов, нитратов и нитритов в овощах и фруктах.

"Сегодня контроль пестицидов и агрохимикатов в плодовоовощной продукции осуществляется только Роспотребнадзором тогда, когда продукция фактически реализуется на прилавках. Объективно назвать такой процесс контролем невозможно, так как это больше похоже на констатацию факта присутствия превышенного количества пестицидов и агрохимикатов в итоговом продукте. При обнаружении небезопасных партий Роспотребнадзор просто физически не успевает снять товар с реализации", - пояснила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

Особую опасность для людей, животных и насекомых представляют химические авиаобработки сельскохозяйственных полей, подчеркнули в ведомстве. Объемы, в которых используются пестициды и качество этих препаратов не проверяются государством.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Кроме того, в страну ввозится потенциально опасная импортная продукция. Рынок химикатов, активно используемых аграриями по всему миру, в России свободен от контроля. При этом, по данным ВОЗ, почти 85 процентов всех овощей и фруктов так или иначе контактируют с различными пестицидами, отметили в Россельхознадзоре.

В сложившейся ситуации необходимо в кратчайшие сроки наделить Министерство сельского хозяйства полномочиями по контролю за производством, хранением, реализацией и применением пестицидов и агрохимикатов, считают в Россельхознадзоре. Только этот шаг будет способствовать радикальному изменению ситуации, подчеркнули в ведомстве.

Ранее сообщалось о массовой гибели пчел. Десятки тысяч пчелосемей погибли в Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской областях, а также в Татарстане и других регионах.

Минсельхоз признал наличие существенного ущерба для агропредприятий. При этом в министерстве отметили, что использование пестицидов - не единственная причина гибели пчел.

Экономика АПК Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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