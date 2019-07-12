В Совфеде отреагировали на угрозу санкций США в отношении госдолга РФ

Россия ответит зеркально на санкции в отношении своего госдолга со стороны США, если такие ограничения будут введены, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, которая предусматривает запрет гражданам США на любые действия с российским государственным долгом в случае вмешательства Москвы в американские выборы. Этот документ должен быть согласован с представителями республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

"Если такое решение в отношении госдолга РФ будет принято, думаю, Россия примет ответные зеркальные меры", - заявил Владимир Джабаров.

При этом он отметил, что санкционное давление на Россию не дает того эффекта, на который рассчитывали в Вашингтоне, однако американская политическая элита продолжает изобретать все новые ограничения, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о том, что надо налаживать отношения с Россией.