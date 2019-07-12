Видео: китаянка на скутере попала под самосвал и выжила

Если вам не повезло попасть под многотонный самосвал, то самым счастливым для вас исходом станут полгода в травматологии, а то и что похуже. Но бывают и редкие случаи невероятного, просто сказочного везения, когда остаешься после такого ДТП живехоньким, лишь с парой синяков и царапин.

Но для этого, судя по этому видеоролику, нужно быть китайцем. А еще лучше - китаянкой на недорогом скутере, миниатюрной, ловкой и увертливой. Сам двухколесный транспорт под колесами самосвала превратился в горку металлического хлама, а пассажирка - вот она, растеряна, перепугана, но цела.

Стоит заметить, что в случившейся со скутеристкой аварии виновата исключительно она сама: лавируя в тесной пробке, она так сильно прижалась к переднему бамперу грузовика, что оказалась для водителя в слепой зоне.