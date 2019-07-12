Видео: владелец спорткара попал в нелепое ДТП, не проехав и 50 метров

Наиглавнейшая деталь любой машины, как утверждают бывалые авторемонтники - вовсе не руль, не колеса и даже не тормоза, а голова ее владельца. Именно она - при наличии мозгов, конечно - гарантирует долгую службу машины и сотни тысяч километров безаварийной езды. Ну а если с головой не повезло - беда. Не помогут ни автопилоты, ни подушки безопасности.

Владелец Chevrolet Chevelle 1970 года возвращался домой после выставки раритетных автомобилей в одном из графств на юге Великобритании. Желая произвести эффект на зевак, водитель резко нажал на газ на старте, забыв, по-видимому, жестко держать при этом руль.

Chevrolet же, как призовой скакун, решил показать хозяину свой норов. Легонько взбрыкнул и вильнул с асфальта влево, прямо в заборчик загородного дома. Не проехав и 50 метров, спорткар врезался в кирпичную ограду, не задев, к счастью, никого из пешеходов.

Ремонт крыла и фары раритетного авто обойдется растяпе-водителю в целое состояние. Вот так, всего лишь на долю секунды утратив бдительность, владелец спорткара навеки вписал свое имя в историю района, из объекта зависти превратился в объект насмешек и подтрунивания.