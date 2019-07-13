Чем в субботу радует зрителей "Славянский базар в Витебске"

Если кто-то даже в шутку и задался сакраментальным вопросом, навеянным оперой Гуно, о причинах и виновниках торжествующего бала в помолодевшем от счастья тысячелетнем Витебске, то ответ на него смогли получить 13 июля - в День молодежи - на XXVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар".

Субботняя программа, сообщает БЕЛТА, не только заряжает энергией и позитивом, но и заставляет жителей областного центра и их гостей из 42 стран пускаться в пляс. Правда, перед танцами - спортивная разминка. Очередной день форума начался с массового молодежного забега, приз в котором - велосипед. И это только одно из мероприятий Дня юности, главные из которых пройдут на самой большой городской площади - Победы.

Здесь же запланирована патриотическая акция "Беларусь помнит", магнитом притягивает автолюбителей в центр города выставка классических и ретроавтомобилей, байков и даже состязание уже нынешнего столетия - чемпионат по автозвуку. На Пушкинском мосту все готово для того, чтобы зарегистрировать очередной рекорд фестиваля - 1000 поцелуев. А вечером, предупреждают организаторы фестиваля, "соль и перец по вкусу" добавят зрителям группы "ЧуVство Полета", NAVIBAND и BezBileta.

Любителей посмеяться ожидают в зале Летнего амфитеатра, где на дуэль острословов соберутся участники КВН-концерта чемпионов и финалистов Высшей лиги Международного союза КВН. Капитан команды "Плюшки имени Ярослава Мудрого" Андрей Бабич рассказал агентству, что пришел в Клуб веселых и находчивых во время учебы в университете, но уже с детства влюбился в эту увлекательную игру. Хотя самый важный выбор, считает он, нужно сделать в будущем, когда после выступления в вузе кавээнщик идет в официальные лиги. "Готов ли он 70 процентов своего времени тратить на бессонные ночи при подготовке к игре, не появляться дома, колесить по России и зарубежным странам. Этот выбор предстоит сделать каждому самостоятельно", - поделился жизненным опытом юморист.

А позже на главную концертную площадку фестиваля выйдут участники конкурса исполнителей эстрадной песни "Витебск-2019". Несколько дней представители из 16 стран репетировали в белорусской столице свой репертуар, а сегодня они исполнят славянские хиты в сопровождении академического концертного оркестра под управлением Михаила Финберга.

В начале жеребьевки участники уже исполнили по небольшому отрывку из конкурсных песен. Затем каждый выбрал васильковый тортик, флажок на котором и определил их порядковый номер выхода на сцену. В итоге открывать оба конкурсных дня будет 20-летний белорус Иван Здонюк, который еще на национальном отборе покорил жюри необычным выбором композиций и особой, запоминающейся подачей произведения. Витебскую публику он тоже планирует удивить своей интерпретацией песни "Кучаравая".

Все конкурсанты, по мнению музыкальных критиков, уже на этапе жеребьевки старались показать максимум своих способностей. При этом каждый абсолютно искренне радовался и переживал за своего партнера. Представитель России Иван Дятлов, констатирует агентство, подпевал почти каждой песне. "Я стараюсь быть душой со всеми. Мы за эти три дня стали большой командой. Каждый вечер проводим вместе и фантазируем", - поделился своим настроением Иван.

Впервые прилетела на конкурс певческий соловей из Китая. Сыин Ли из города Чунцин прошла отбор в своем колледже, которому компания, которая занимается проектами межкультурного сотрудничества, и предложила заявить о себе на "Славянском базаре". "За недолгое время, проведенное в Беларуси, я успела почувствовать очень теплую, дружественную атмосферу", - призналась девушка, покоренная вниманием и заботой новых друзей. Русский язык, призналась она, дается ей непросто, произношение очень отличается от китайского, особенно это касается звуков "р" и "ш". Впрочем, в исполнение знаменитой "Катюши" певица включила небольшой отрывок на китайском языке.

Кстати, оценивать выступления молодых вокалистов будет международное жюри под председательством народной артистки России и Грузии Тамары Гвердцители.

Проверенные временем песни дружбы прозвучат в День молодежи и на многих концертных террасах. В зале "Витебск", например, состоится Tribute Show Адриано Челентано. В филармонии программу "Ты - моя мелодия", посвященную Муслиму Магомаеву, представит Владимир Гришко и Grishko Orchestra Band. А театралов ждет задушевный вечер в компании продюсерского центра "М-Арт", который покажет на сцене академического драмтеатра комедию "Кадриль".

Впервые в программу "Славянского базара" включены новые жанры искусства: во Дворце спорта балет на льду Санкт-Петербурга покажет "Лебединое озеро", а в зале "Витебск" акробатическая художественная труппа провинции Шэньси из КНР представит цирковое шоу "Радуга на Шелковом пути". Кроме выступлений танцоров, музыкантов, кавер-бэндов, художников, перформеров, театральных актеров на Пушкинской для молодых пейзажистов мастер-класс по акварели проводит витебский мэтр Феликс Гумен.

Остается только напомнить, что XXVIII Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" продлится до 15 июля. Правда, дополнительные мероприятия запланированы и 16-17 июля.