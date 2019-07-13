Колесниченко принесла России первое золото ЧМ по водным видам спорта

Синхронистка Светлана Колесниченко принесла России первое золото чемпионата мира по водным видам спорта.

Призеры технической программы в соревнованиях соло по синхронному плаванию на XVIII чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу (слева направо): Она Карбонелл (Испания) - серебряная медаль, Светлана Колесниченко (Россия) - золотая медаль и Юкико Инуи (Япония) - бронзовая медаль. Фото: Александр Вильф/ РИА Новости

Чемпионат мира по водным видам спорта в корейском городе Кванчжу постепенно набирает ход. В субботу сборная России сумела открыть счет золотым медалям на турнире.

В технической программе синхронисток не было равной россиянке Светлане Колесниченко. За свою программу она набрала 95,0023 балла. Испанка Она Карбонель уступила победительнице более двух с половиной баллов - 92,5002.

Бронзовую медаль завоевала представительница Японии Юкико Инуи - 92,3084.

Светлана Колесниченко - олимпийская чемпионка в групповых упражнениях. Она 14 раз побеждала на чемпионатах мира.

Для сборной России это вторая награда на чемпионате мира. Ранее в субботу в синхронных прыжках в воду с вышки в миксте вторыми стали россияне Екатерина Беляева и Виктор Минибаев.