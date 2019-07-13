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13.07.2019 08:50
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по водным видам спорта открыла счет медалям на ЧМ

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Екатерина Беляева и Виктор Минибаев. Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji

В южнокорейском Кванджу стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.

Первый комплект медалей турнира разыграли пловцы на открытой воде: в гонке на 5 км у мужчин победу одержал венгр Кшиштоф Расовски. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал восьмым.

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Ну а первую медаль нашей команде принесли прыгуны в воду: Екатерина Беляева и призер чемпионатов мира Виктор Минибаев завоевали "серебро" в смешанных синхронных прыжках с вышки.

Беляева и Минибаев по итогам пяти попыток набрали 311,281 балла. "Золото" с результатом 346,143 выиграли китайцы Лянь Цзюньцзе и Сы Яцзе. Мария Санчес и Хосе Бальеза из Мексики стали бронзовыми призерами (287,64).

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