Сборная РФ по водным видам спорта открыла счет медалям на ЧМ

В южнокорейском Кванджу стартовал чемпионат мира по водным видам спорта.

Первый комплект медалей турнира разыграли пловцы на открытой воде: в гонке на 5 км у мужчин победу одержал венгр Кшиштоф Расовски. Россиянин Кирилл Абросимов финишировал восьмым.

Ну а первую медаль нашей команде принесли прыгуны в воду: Екатерина Беляева и призер чемпионатов мира Виктор Минибаев завоевали "серебро" в смешанных синхронных прыжках с вышки.

Беляева и Минибаев по итогам пяти попыток набрали 311,281 балла. "Золото" с результатом 346,143 выиграли китайцы Лянь Цзюньцзе и Сы Яцзе. Мария Санчес и Хосе Бальеза из Мексики стали бронзовыми призерами (287,64).