Кондитер отправил Путину пирог после поставки Турции российских С-400

Кондитер Хасан Аджар в ответ на поставки Россией ЗРК С-400 испек традиционный турецкий пирог бёрек специально для президента России Владимира Путина.

"Все посетители ресторана, узнав, что это наш ответ на начало поставок ЗРК С-400, с одобрением оценили и поставку ЗРК в Турцию, и мой пирог", - цитирует повара РИА Новости.

Турецкий кондитер уже отправил свой подарок в Кремль. По словам Аджара, сотрудники компании-перевозчика даже предложили специальную упаковку для этой посылки. "Они сначала не поверили, а потом сказали, что на их памяти такое происходит впервые", - отметил мужчина.

Аджар также пожелал российскому лидеру приятного аппетита.

Кондитер попал в Книгу рекордов Гиннесса, после того как в 2012 году приготовил самый большой в мире бёрек длиной 2023 метра.

Приобретение российских систем ПВО стало причиной конфликта между Турцией и США, в результате которого Вашингтон пригрозил прекратить поставки истребителей F-35. О том, что первые компоненты зенитно-ракетных комплексов С-400 прибыли в Турцию, стало известно накануне. В субботу, 13 июля, на авиабазе недалеко от Анкары приземлился уже четвертый военно-транспортный самолет из РФ.