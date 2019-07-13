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13.07.2019 11:43
Рубрика: Правосудие

Мосгорсуд отменил штраф за установку уменьшенных дорожных знаков

Текст: Алексадр Степанов
Московский городской суд отменил решение о штрафе в 500 тысяч рублей, которое было вынесено в отношении Центра организации дорожного движения (ЦОДД) за установку уменьшенных дорожных знаков.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Судебный спор возник по поводу юридической трактовки предварительного национального стандарта (ПНСТ), который был введен Росстандартом в ноябре 2017 года. Этот документ закрепляет право городов применять уменьшенные дорожные знаки знаки размером 500 x 500 мм на второстепенных улицах, - сообщает "Коммерсант".

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
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ЦОДД был оштрафован ГИБДД за самовольную установку знаков меньшего размера - "Уступи дорогу", "Пешеходный переход" и экспериментальный объединенный указатель "Парковка для инвалидов" на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы на северо-востоке столицы. В ГИБДД посчитали, что такие знаки являются угрожающими безопасности движения, так как согласно стандарту, размер знака "Уступи дорогу" составляет 900 x 900 мм, а "Пешеходный переход" - 700 x 700 мм. На этом основании было наложено взыскание. ЦОДД не согласился со штрафом и обратился в Мосгорсуд.

Фото: Медина Амшукова/РГ
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В Мосгорсуде решили, что предварительный национальный стандарт может применяться наравне с действующими стандартами и может служить основой для проектирования улично-дорожной сети. В суде пояснили, что ЦОДД создал условия обеспечивающие безопасность дорожного движения. Знаки были установлены на двухполосных улицах с разрешенной скоростью движения не выше 60 км/ч. Они хорошо видны и освещены, один из них покрыт флуоресцентной светоотражающей пленкой, рядом был установлен "лежачий полицейский".

Суд счел необязательным согласование установки знаков с ГИБДД , пояснив, что организация дорожного движения на данном участке дороги не была изменена.