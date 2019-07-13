Олег Кононов: Победа греет душу, но игра должна соответствовать результату

Несмотря на победу в стартовом матче над "Сочи" (1:0), игра "Спартака" оставила много вопросов. На них пришлось отвечать главному тренеру "красно-белых" Олегу Кононову. Надо отдать должное, Олег Георгиевич не стал уходить от неудобных тем и почти на все вопросы отвечал вдумчиво и развернуто. В итоге, общение тренера с прессой затянулось почти на 20 минут.

Олег Кононов: Матч сложный, как и предвиделось. Говорили с игроками, что нам будет противостоять совсем другая команда, по сравнению с той, что играла с нами в спарринге. В первом тайме "Сочи" отлично действовали в плане начала атаки и организации игры. Но все же наша функциональная подготовка была выше. За счет "стандартов" сумели забить важный гол в конце. Понимаем, что важно очень выиграть в первой игре, она была сложной психологически. Понятно, что было непросто, играя против "Сочи". Мы абсолютно не знали, какую тактическую схему будут они играть. Но хорошо, что все так закончилось. Победили за счет старательности и настойчивости.

Что у вас сейчас сильнее: радость от результата или неудовлетворение игрой?

Олег Кононов: Неудовлетворение игрой есть. Я уверен, что и команда это понимает. В особенности это касается первого тайма. Мы должны были играть иначе. Не давать сопернику проводить их быстрые атаки и быть точнее при организации своих атак, выходя из обороны. А те неплохие моменты, которые были, мы не смогли завершить. Конечно, победа греет душу, но надо двигаться к тому, чтобы игра соответствовала результату.

Ваш коллега, наставник "Сочи" Александр Точилин сказал, что его команда собралась за четыре дня до первого матча. Почему тогда сочинцам удавалось комбинировать, проводить атаки, а у "Спартака" что-то стало получаться лишь к концу первого тайма?

Олег Кононов: Могу ответить так. Матч идет 90 минут. Можно постоянно создавать моменты, и у тебя ничего не будет получаться. А можно продолжать играть, все равно делать свое дело, когда каждый из игроков на своей позиции. И тогда моменты придут, и получится их реализовать. Если не получается с игры, надо работать со стандартных положений. Конечно, у нас будет много таких соперников, которые будут играть от обороны. Поэтому нам нужно более точно распоряжаться мячом при организации атак и доведении моментов до завершения.

Почему поставили на левом фланге Джано Ананидзе и Ломовицкого?

Олег Кононов: У нас достаточно игроков, и мне, конечно, нужно выбирать из футболистов, кто будет играть слева, справа. Я предполагал, что "Сочи" будет играть от обороны, и рассчитывал на Джано с его острым пасом и нестандартными ходами. Какие-то отрезки он проводил хорошо, но до завершения не доводил. Что касается Ломовицкого, он достаточно хорошо проводил подготовительный отрезок к игре. Надеялся, что он, как левша, хорошо будет играть с Айртоном. Но в целом ничего плохого не могу про него сказать. Он играл, старался.

В концовке прошлого сезона вы использовали Фернандо под нападающими. А теперь снова перевели его в опорную зону. Не было желания, снова поднять его выше?

Олег Кононов: Признаюсь, по ходу матча была такая мысль, чтобы перевести его выше. Но я выбрал Игнатова. Если брать в целом, ты смотришь, как команда проводила игры на сборе, как тренируется сейчас. И, конечно, смотришь на то, кто в данный момент может принести пользу. Джано и Игнатов могут выполнять такие же передачи и завершать, как Фернандо. А Фернандо играл ниже, чтобы именно от него шли передачи вразрез между линиями.

Беспомощность на первых минутах была следствием недонастроя или волнения?

Олег Кононов: Недонастроя сто процентов нет. Мы готовились к этой игре, и я видел каждого. Это первая игра, когда определенное волнение есть у всей команды. Мы последний матч проводили девять дней назад. Уже критический период, когда может сказаться длительный простой. Но мы направили свою работу в большей степени на поддержание функциональной готовности и на подготовку стандартных положений. Возможно, эти девять дней сказались, и игроки чувствовали себя не в своей тарелке.

Вы всегда говорили, что сторонник комбинационной игры в пас, а сегодня было много забросов. Почему?

Олег Кононов: Соглашусь, что я сторонник игры низом, в одно касание. Но опять же это скорее психологический момент. Игроки хотели выиграть и пытались продавить за счет длинных передач. Сочи низко сидел, а времени на розыгрыш комбинаций было мало. И футболисты упрощали игру.

Как оцените игру Бакаева в обороне и его атакующие действия?

Олег Кононов: Если брать тактическую схему, "Сочи" играл с вингерами, где левый защитник постоянно подключался в атаку и агрессивно играл в отборе, не давая Рассказову начинать наши атаки. Должен ли был опускаться Бакаев? В зонном футболе линия защиты должна играть по мячу. Если вы посмотрите определенные моменты матча, Рассказов слишком сужал игру. И позиционно линия защиты недорабатывала. С точки зрения атакующих действий Зелимхан брал игру на себя, обострял. Определенные действия были неплохими. Но думаю, у него все впереди. Важно, чтобы мы давали игрокам брать инициативу на себя.

Сегодня отлично проявил себя Максименко. При этом не утихают слухи о переходе Гилерме из "Локомотива". У "Спартака" проблемы с вратарями?

Олег Кононов: Наверно, поклонники "Спартака" следят пристально за всеми линиями. Что касается вратаря и других игроков. Сегодня, на данный момент мы работаем над тем, чтобы усилить команду. Какие линии, я вам сказать не могу, но усиление будет. Что касается Максименко, он хороший вратарь, он голкипер молодежной сборной России. Сегодня вы видели, как он играет, что будет дальше, посмотрим. Что касается трансферов, объявлять их будет не тренер, а руководство клуба. Гилерме хороший игрок, принес много пользы "Локомотиву". Где ему быть, решает руководство "Локомотива". Максименко - будущее "Спартака". Всеми игроками, которые прошли от спартаковской академии до основной команды, мы дорожим.