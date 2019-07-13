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Рубрика: Российский автопром

Подросток оттюнинговал "Ниву", подняв ее стоимость до 2 млн рублей

Текст: Вадим Давыденко
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Трудно удержаться от желания посчитать чужие деньги, когда видишь, как кто-то вкладывает в тюнинг автомобиля суммы, в два-три раза превышающие его базовую цену.

"Зачем такие вложения? Почему именно "Нива"? А может стоило потратить как-то по-другому, на какую-нибудь иномарку?" - ломают головы зеваки и предлагают десятки альтернативных вариантов - экономичнее, экологичнее, эффектнее.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но цифры расходов это еще полбеды. Вторую волну недоумения среди владельцев отечественных "копеек" и бюджетных иномарок неминуемо поднимет информация о том, что эти средства (полтора миллиона к стоимости самой машины!) вложил в машину ...подросток, 15-летний Семен из Москвы.

Оставим в стороне вопросы "откуда такие деньги", "что сказала мама" и т.д., и посмотрим, как именно была оттюнингована "Нива". Итак, турбокомпрессор Garrett, диски Vossen (400 тысяч рублей!) с ультратонкой резиной, передние фары от Jeep Wrangler, боковые зеркала от Mercedes, усиленные пружины и ступицы от Chevrolet Niva, силовые трубы по периметру, светодиодная оптика и, разумеется, полный комплект автозвука с сабвуфером, занявшим почти весь багажник.

Мощность движка благодаря турбине выросла до 135 лошадиных сил, а до 100 км/ч эта дискотека на колесах разгоняется за 11 секунд. Адекватен ли полученный результат вложенным средствам - вправе судить лишь cам нивовладелец, а нам лишь остается изумленно качать головой и охать...

Chevrolet Niva серьезно обновилась без смены поколений
#видео #Lada #авто