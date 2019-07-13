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13.07.2019 03:15
Рубрика: Экономика

Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян

Текст: Марина Гусенко
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Минтруд России подготовил проект приказа об установлении прожиточного минимума населения за второй квартал этого года для общественного обсуждения. Этот документ, когда будет принят и вступит в силу, станет ориентиром для повышения МРОТ.

Фото: iStock
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По действующему законодательству, минимальная зарплата должна равняться прожиточному минимуму (ПМ) работающего человека. Индексируется она раз в год с первого января - до размера ПМ за второй квартал предыдущего года. Таким образом, на каком уровне сейчас будет установлен прожиточный минимум, такого размера и должна быть в 2020 году минимальная зарплата.

Судя по документу Минтруда, опубликованному для общественного обсуждения, минимальный размер оплаты труда в 2020 году могут повысить по сравнению с этим годом почти на 850 рублей - до 12 тысяч 130 рублей. В этом году размер МРОТ составляет 11 тысяч 280 рублей (он был повышен по сравнению с 2018 годом на 117 рублей).

Фото: iStock
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Почему при определении прожиточного минимума, от которого зависит МРОТ, берется показатель именно второго квартала? Дело в том, что ПМ за второй квартал часто совпадает с годовым показателем, ранее пояснил "РГ" министр труда и соцзащиты России Максим Топилин, так как в третьем квартале обычно инфляция минимальная. А значит, прожиточный минимум почти всегда ниже, чем во втором квартале.

После того, как общественное обсуждение проекта приказа Минтруда завершится, документ будет либо подписан, либо несколько скорректирован.

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Прожиточный минимум
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