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13.07.2019 20:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичей ждет "Лунная неделя"

Текст: Любовь Проценко
С 18 по 21 июля в Москве пройдет "Лунная неделя" - серия мероприятий, приуроченных к 50-летию высадки первого человека на поверхность спутника Земли. В Музее космонавтики в эти дни ждут научно-популярные фильмы, лекции и дискуссии о космических программах.

Начнется "Лунная неделя" с предпремьерной демонстрации фильма "Секунды до прилунения", посвященного миссии "Берешит". Если бы она увенчалась успехом, Израиль стал бы четвертой страной после СССР, США и Китая, чьи автоматические исследовательские станции благополучно достигли поверхности Луны.

После фильма зрители смогут задать вопросы, на которые ответит популяризатор науки и ведущий шоу "Космос без формул" Виталий Егоров. Фильм можно посмотреть 18 июля. Начало в 19:00. Вход свободный, но нужно зарегистрироваться.

Фото: Московский планетарий
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20 июля в 13:30 пройдет презентация книги Джеймса Хансена "Первый человек. Жизнь Нила Армстронга". Во встрече примут участие руководитель направления научно-популярной и компьютерной литературы издательства Владимир Обручев, переводчики Александр и Виктория Краснянские, а также заведующий Домом-музеем академика С.П. Королева Дмитрий Величко.

Еще в субботу, 20 июля, в 15:00 состоится специальный показ фильма "Аполлон-11", посвященого первому успешному полету человека на Луну. Основой его стали архивные кадры с 70-милиметровой пленки и более чем 11 тысяч часов несистематизированных аудиозаписей.

О лунной программе расскажут Герой СССР, летчик-космонавт Александр Лавейкин и научный сотрудник Музея космонавтики Александр Фарафонов.

В воскресенье, 21 июля, в 15:00 врач-кибернетик Олег Волошин расскажет о перспективах освоения Луны. Так, сейчас в Институте медико-биологических проблем РАН завершается четырехмесячный этап международного проекта SIRIUS-2019, который имитирует реальный космический полет на Луну. Проводятся научные исследования по физиологии и психологии, а также по другим направлениям.

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