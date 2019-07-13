Суд на два месяца арестовал обвиняемого в убийстве стюардессы

Обвиняемый в убийстве 23-летней стюардессы в новой Москве арестован на два месяца Щербинским судом столицы, сообщили в пресс-службе суда.

Там отметили, что 25-летний Никита Енин, обвиняемый по статье 105 УК РФ "Убийство", будет заключен под стражу по 10 сентября. Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве Енин уже признался сотрудникам полиции в совершенном преступлении. Он рассказал, что пошел на этот шаг из-за предполагаемой измены девушки. Ранее "Российская газета" сообщала, что убийство было совершено с четверга на пятницу в номере отеля "Внуково-вилладж" в поселении Картмазово новой Москвы. При задержании Енин пытался оказать сопротивление и достал нож. Полицейским, чтобы образумить мужчину, пришлось произвести предупредительный выстрел.