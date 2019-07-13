В Москве запустили салют в честь 75-ой годовщины освобождения Вильнюса

На Поклонной горе в Москве состоялся праздничный салют, приуроченный к 75-ой годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.

В небо над российской столицей взмыли более двух тысяч праздничных залпов, сообщает РИА Новости. Среди них такие фейерверки, как "Светлана", "Слава", "Рубин", "Ассоль", "Вега" и "Фиалка".

Кроме того, салют сопровождали 24 залпа знаменитых пушек ЗИС-3. В мероприятии был задействован отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина​​​.

Войска 3-го Белорусского фронта полностью освободили Вильнюс 13 июля 1944 года. К сегодняшней дате Минобороны рассекретило уникальные документы, которые детально рассказывают, как советские бойцы освобождали город от гитлеровских оккупантов.