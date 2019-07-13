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13.07.2019 14:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: Задержан подозреваемый в убийстве стюардессы в Новой Москве

Текст: Александр Степанов
МВД РФ опубликовало видео задержания подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. 25-летний житель столицы признался в совершенном преступлении. На кадрах видеосъемки он говорит, что совершил преступление в ходе ссоры с девушкой из-за ее предполагаемой измены. "Стали разговаривать... она начала кричать все громче и громче, и у меня просто крышу сорвало", - пояснил задержанный.
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Преступление было совершено в ночь с четверга на пятницу в номере отеля в поселении Картмазово Новой Москвы.

Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, оперативники установили возможный адрес подозреваемого в Балашихе, однако квартира при проверке оказалась пустой. Полицейские выяснили, что мужчина может находиться на западе Москвы в районе метро Университет. Туда незамедлительно была отправлена опергруппа.

"При задержании злоумышленник достал нож и попытался оказать сопротивление. Один из оперативников произвел предупредительный выстрел вверх из табельного оружия", - отметила Ирина Волк. После этого мужчина был задержан и доставлен для проведения следственных действий.

Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Видео
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