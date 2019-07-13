Не менее 28 детей отравились в лагере под Владивостоком

Сотрудники СУ Следственного комитета РФ по Приморскому краю начали доследственную проверку по факту отравления 28 детей из детского оздоровительного лагеря "Юнга", расположенного в пригороде Владивостока.

"Будет дана оценка несоблюдению санитарно-эпидемиологический правил, повлекших по неосторожности массовое отравление людей. На месте происшествия работают следователи, по результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по приморскому краю.

Управление Роспотребнадзора по Приморскому краю ранее сообщило о 15 случаях острой кишечной инфекции легкой степени среди детей 12-14 лет в шести отрядах лагеря "Юнга" из 15.

По данным надзорного ведомства в лагере выявлены нарушения требований техрегламента, санитарных норм, правил приготовления и хранения пищевых продуктов, раздачи пищи, дезинфекционного режима и содержания помещений пищеблока.

Составлен протокол о временном запрете деятельности летнего оздоровительного учреждения "Юнга".

Это уже вторая вспышка кишечной инфекции в детском лагере в Приморье в июле. Ранее ЧП случилось в лагере "Юный рыбак" в поселке Преображение, откуда увезли в стационар 67 детей. Все они уже прошли лечение.