Уголовное дело возбудили после отравления детей в лагере "Юнга" в Приморье

По материалам проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в детском оздоровительном лагере "Юнга" в Приморье возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте прокуратуры региона.

В ходе проверки, проведенной прокуратурой Советского района города Владивостока, установлено, что в инфекционное отделение городской клинической больницы № 2 поступило 25 детей с признаками инфекционного заболевания желудочно-кишечного тракта.

"Материалы проверки были направлены прокурором района в следственный орган. По итогам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей)", - говорится в сообщении пресс-службы краевой прокуратуры.

Роспотребнадзор приостановил работу лагеря "Юнга"