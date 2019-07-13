Опрокидование домиков в крымском кемпинге объяснили локальным смерчем

Администрация автокемпинга "Оленевка Village" в Черноморском районе Крыма прокомментировала инцидент, произошедший минувшей ночью с двумя опрокинутыми сильным ветром туристическими домиками. Его объяснили образованием на территории поселка локального смерча.

Как сообщили "РГ" в администрации, опрокинуты два бунгало, но никакие другие конструкции не повреждены, пострадавших нет. Кемпинг продолжает работать в обычном режиме.

- Стоит отметить, что все отдыхающие автокемпинга, их жизнь и здоровье, застрахованы, - уточнили в "Оленевка Village". - Отдыхающим, проживавшим в поврежденных домиках, предоставлены другие бунгало, и они продолжили свой отдых в кемпинге.

По информации администрации Черноморского района, локальные смерчи - не редкость в степном Крыму и на западном побережье в частности. Сейчас погода в Оленевке хорошая, температура воздуха плюс 24 градуса, а морской воды - плюс 21 градус, ветер северо-западный четыре метра в секунду.