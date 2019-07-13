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13.07.2019 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В крымском кемпинге ветер опрокинул домики туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Ночью на западном побережье Крыма, в недавно построенном за 300 миллионов рублей кемпинге в поселке Оленевка штормовой ветер опрокинул два деревянных домика-дуплекса. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Фото: iStock
В Крыму появится гламурный кемпинг

- По счастливой случайности наш домик устоял, а два соседних перевернуло внезапным сильнейшим порывом ветра с дождем, - написала турист Наталия Соловьева из Санкт-Петербурга, иллюстрируя произошедшее фотоснимками. - Как-будто кто-то невидимый дунул в огромную трубочку прямо на них. Я проснулась от шума дождя, вышла на веранду снять полотенца, и тут при свете фонарей полетели белые стулья и шезлонг, и сразу же вслед за ними перевернулся на крышу дом.

По словам очевидца, в одном из сдутых порывом ветра домов ночевал мужчина: он смог самостоятельно покинуть развалившуюся конструкцию с поврежденной рукой. Обитатели второго дома во время ЧП к счастью были в отъезде.

На опубликованных в соцсетях фотографиях видно, что фундаменты опрокинувшихся домиков были хлипкими - они представляют собой небольшие залитые в грунт бетонные столбики, на которых и крепились все конструкции.

В открытом в апреле 2019 кемпинге построены 250 деревянных домиков-дуплексов с кондиционерами на четыре человека каждый. В лагере есть вся для необходимая для полноценного отдыха инфраструктура. Но после нынешнего инцидент возникают большие вопросы к качеству нового объекта. Сильные штормовые ветра на западном побережье - обычное явление, и создатели кемпинга конечно же должны были учесть ветровую нагрузку.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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