Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности

Уже с 16 лет молодые люди могут самостоятельно заключать трудовой договор и начинать работать. Не допускается до совершеннолетия работа только в ночных клубах и игорном бизнесе.

Как пояснили агентству РИА Новости в Роструде, в более младшем возрасте подростки могут привлекаться для выполнения легкого труда без вреда для здоровья и не в ущерб учебе в школе. Так, например, 14-летний подросток, получивший общее образование, может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из его родителей или органы опеки дадут на это письменное согласие. Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.

До 14 лет можно работать в кино, театре, участвовать в концертах или цирковых представлениях, при этом творческая деятельность не должна причинить ущерб здоровью. Трудовой договор за ребенка, которому еще не исполнилось 14 лет, подписывает родитель (опекун). Это закономерно, ведь ребенок еще не получил паспорт.

Перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр. Такой осмотр придется проходить каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить молодому человеку трудовую книжку. Предполагается, что с 2021 года это будет делаться в электронном виде.

Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок.

Работать несовершеннолетние должны не 40 часов в неделю, как взрослые, а меньше. До 16 лет - не более 24 часов в неделю, от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю. В день дети от 14 до 15 лет могут трудиться не более 4 часов, от 15 до 16 лет - не более 5 часов, от 16 до 18 лет - не более 7 часов.