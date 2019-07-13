Тренер синхронисток: Ромашина хочет зажечь на ЧМ в Корее

Тренер российских синхронисток Татьяна Данченко рассказала о том, как наши титулованные спортсменки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина готовились к главному старту этого года - чемпионату мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, а также поведала, как пройдет подготовка к Олимпаиде-2020 в Токио.

Напомним, что сегодня Колесниченко выиграла золото в техническом соло, а завтра тезки выступят в дуэте. Тогда официально состоится возвращение в спорт пятикратной олимпийской чемпионки и 18-кратной чемпионки мира Светланы Ромашиной, которая осенью 2017 года стала мамой.

На прошлом ЧМ в Будапеште Света Ромашина была в положении и была тренером. Сейчас снова борется за медали. Не совсем стандартная для спорта ситуация.

Татьяна Данченко: Я считаю, Света может еще лет 10 спокойно плавать. У нее большой потенциал, она еще продолжает добавлять. Такие спортсменки уникальны. Штучный товар.

У нее столько наград. Какая же мотивация?

Татьяна Данченко: Я ее не заставляю ничего делать. Она сама. Да и я с большим удовольствием тренирую, придумываю новые методики под новые условия. Например, новую программу у дуэта мы нигде не показывали. Но ее надо было отрабатывать с начала сезона. Поэтому мы по пять программ делали на одной тренировке.

Колесниченко выступала в техническом соло, Ромашина будет показывать произвольную композицию. Как решали, кому что достанется?

Татьяна Данченко: Света Ромашина очень хотела отжечь, показать всю гамму эмоций. А для этого нужно делать длинную программу. Там можно творить, добавлять амплитуду, даже разную "отсебятину". А техническое соло - это нудная скрупулезная работа. И вот Ромашина оставила ее Колесниченко. Но у нее есть на это право, в конце концов.

После опыта, полученного в Кванджу, легче дастся подготовка к Токио-2020 в плане акклиматизации и адаптации к условиям?

Татьяна Данченко: Все очень похоже. В Корее мы живем в деревне спортсменов так же, как на Олимпиаде. Здесь есть пропускная система, схожая инфраструктура. Нам нравится. Будем готовиться к Токио по такому же плану. Перед Кванджу мы были на сборах в Иркутске, группа готовилась в Улан-Удэ. Главный тренер Татьяна Покровская собирается на следующий год тоже сделать сбор в Бурятии. В Улан-Уде есть бассейн глубиной 3 метра. Он подходит для синхронного плавания. Разница с Токио по времени всего один час. Это мы можем пережить.