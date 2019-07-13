Украина подтвердила невозможность разорвать железнодорожное сообщение с РФ

Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией, так как имеет транзитные обязательства перед Европейским союзом, заявил украинский премьер Владимир Гройсман.

По его словам, вопрос взаимного железнодорожного сообщения является "чувствительным вопросом" для Киева. Разорвать в один момент эти связи не представляется возможным, так как Украина должна придерживаться Соглашения об ассоциации с ЕС. В тоже время, о возобновлении авиасообщения с Россией речи пока не идет.

Украинские власти неоднократно спекулировали на теме прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Этот вопрос уже озвучивал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

По его настоянию, в 2018 году "Укрзализныця" отменила прямые поезда и прицепные вагоны до России из Ивано-Франковска, Черновцов, Кременчуга и Чернигова, объясняя это направление убыточным. А в это время поезд Киев-Москва принес за пять месяцев текущего года наибольшую прибыль.