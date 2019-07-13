Украинские радикалы устроили акцию протеста у здания СБУ

Националисты устроили акцию протеста у здания СБУ с требованием не показывать на экранах фильм американского режиссера Оливера Стоуна "В борьбе за Украину" о событиях на Майдане и противостоянии на юго-востоке, сообщает портал strana.

На фото и видео с акции видно, что на нее собралось несколько десятков радикалов. Они развернули плакат "Зачем нам СБУ?" и потребовали арестовать одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука.

Изначально пикет планировался у телеканала "112" в знак протеста против показа фильма Оливера Стоуна. В этой связи журналисты обратились в правоохранительные органы за защитой. Ситуация дополнительно обострилась после ночного обстрела здания телеканала из гранатомета. СБУ расценила эти действия как теракт и проводит расследование по факту инцидента.