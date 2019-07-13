В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за тумана

Гидрометцентр предупреждает об усилении тумана в Москве и Московской области в ночь на воскресенье.

В связи с этим до 9-00 14 июля в столичном регионе будет действовать "желтый" уровень погодной опасности. Об этом свидетельствуют прогностические карты на официальном сайте ведомства.

Аналогичные предупреждения действуют и для других регионов центральной России, в частности, для Брянской, Курской и Орловской областей.

Синоптики прогнозируют, что именно в воскресенье в столицу начнет возвращаться тепло. В начале следующей недели к Москве подойдет южный циклон, рассказала "РГ" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.