В Турцию прибыл самолет с новой партией элементов для С-400

Российский самолет с новой партией компонентов для зенитно-ракетных комплексов С-400 приземлился на авиабазе Мюртед, что в двадцати километрах севернее столицы Анкары, сообщает телеканал NTV.

Телеканал показал кадры с приземлившейся машиной с грузом военного назначения. В пятницу министерство обороны Турции подтвердило, что поставки вооружений идут по плану. Эта информация была подтверждена российскими специалистами в области военно-технического сотрудничества.

Напомним, Турция приобрела четыре дивизиона С-400 за 2,5 миллиарда долларов, причем 55 процентов средств заимствованы у России в качестве кредита. Со своей стороны, США предпринимали шаги, чтобы не допустить сделку. Вашингтон угрожает приостановить поставки в Турцию истребителей F-35. Кроме того, конгрессмены настаивают на введении санкций против Анкары.