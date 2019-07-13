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Рубрика: В мире

Министр обороны Турции объяснил Пентагону необходимость поставок С-400

Текст: Александр Саможнев
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с исполняющим обязанности министра обороны США Марком Эспером, в ходе которого обсуждались поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает турецкое военное ведомство.
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defense Ministry via AP, Pool Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defense Ministry via AP, Pool
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Фото: Turkish Defense Ministry via AP, Pool

Министр Акар объяснил своему американскому коллеге, что Турция по-прежнему находится под серьезной ракетно-воздушной угрозой и что покупка систем ПВО С-400 не является одной из возможностей, а скорее необходимостью.

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости
Триумфальное шествие: началась поставка российских С-400 в Турцию

По словам турецкого военного, Анкара все еще оценивает заявку на приобретение американских систем Patriot, а также является партнером программы по поставкам истребителей F-35 и что эти договоренности должны сохраняться.

Акар также отметил, что предложение Турции о создании совместной рабочей группы, которая могла бы включать экспертов НАТО, для оценки возможного взаимодействия самолетов F-35 и систем С-400 все еще находится на столе.

Кроме того, глава турецкого военного ведомства заверил Эспера, что закупка С-400 никоим образом не означает изменения стратегической линии Турции. При этом ухудшение двусторонних отношений не будет служить интересам ни Турции, ни США, ни НАТО. Анкара выполнила все свои обязательства по программе F-35 и остается приверженной своей позиции.

Между тем США приостановили поставки истребителей F-35 Турции. Пентагон опасается, что российские военные получат сведения о сверхсекретной технологии, обеспечивающей невидимость американских самолетов.

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