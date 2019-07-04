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04.07.2019 10:51
Рубрика: В мире

Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом поставки F-35

Текст: Александр Ленин
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с угрозой американских властей отказать Анкаре в поставках истребителей пятого поколения F-35.
Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

"Если у вас есть клиент, который регулярно платил свои платежи, как вы можете не дать этому клиенту то, что он хочет? Это называется грабежом", - заявил турецкий лидер, которого цитирует издание The New York Times.

СМИ: Турция купит у России военные самолеты вслед за комплексами С-400

По словам Эрдогана, турецкая сторона уже заплатила за участие в программе 1,4 миллиарда долларов. В Турцию поставлено четыре истребителя, а турецкие летчики прошли соответствующее обучение на территории Соединенных Штатов.

"Мы заключили соглашение о приобретении 116 самолетов F-35. Мы не просто участники рынка, мы также участвуем в производстве (истребителей - прим. "РГ"). Мы производим некоторые детали в Турции", - подытожил Эрдоган.

Ранее представители Белого дома заявили, что американская администрация не собирается ослаблять давление на Анкару из-за ее решения приобрести российские зенитно-ракетные комплексы C-400 и намерена исключить Турцию из программы F-35.

Между тем Анкара не отступает под прессингом Вашингтона. Об этом, в частности, неоднократно заявлял сам президент Реджеп Тайип Эрдоган. Он подчеркивал, что поставки C-400 в Турцию должны начаться в июле этого года.

Фото: REUTERS
Путин и Эрдоган обсудили С-400 и туристическую отрасль

Примечательно, что после встречи президента США Дональда Трампа с турецким руководителем Реджепом Тайипом Эрдоганом на полях саммита "двадцатки" в японской Осаке появилась информация об отсутствии у американской администрации намерения вводить рестрикции против Анкары. По всей видимости, в Белом доме существуют разные точки зрения на этот счет и окончательное решение до сих пор не принято.

С одной стороны, в случае исключения Турции из программы F-35 Вашингтон примет ограничительные меры против союзника по НАТО. Довольно серьезный и противоречивый шаг. Дональд Трамп, как пишут некоторые журналисты, не против выйти на компромисс с турецкой стороной, однако его сподвижники среди республиканцев в конгрессе настаивают на жестком ответе за неподчинение.

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