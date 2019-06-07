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07.06.2019 07:08
Рубрика: В мире

США прекратят обучение турецких пилотов на истребителях F-35

Текст: Максим Макарычев

Соединенные Штаты решили прекратить прием любых дополнительных турецких пилотов, которые планировали приехать в Соединенные Штаты для обучения на истребителях F-35, сообщает Reuters со ссылкой на официальных представителей администрации США.

Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo
Фото: REUTERS/Axel Schmidt/File Photo

Таким образом Вашингтон, отмечают эксперты, отреагировал на планы Анкары купить российские зенитно-ракетные системы большой и средней дальности С-400. По словам американских чиновников, эти системы якобы представляют угрозу для истребителей Lockheed Martin Corp F-35, которые Турция также планирует купить.

Фото: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru
В Кремле ответили на вопросы о рабочей группе Турции и США по С-400

Соединенные Штаты заявляют, что Турция не может одновременно купить и то, и другое. Вместе с тем, в Вашингтоне до сих пор избегали принятия мер по сокращению или прекращению плановой подготовки турецких пилотов по данной программе, понимая, что это может быть крайне негативно воспринято в Турции.

Два официальных лица США, которые на этой неделе говорили с Reuters на условиях анонимности, оставили открытой возможность того, что решение может быть отменено, если Турция изменит свои планы относительно покупки российских систем. По словам источников, до сих пор решение прекратить подготовку турецких пилотов и ремонтных бригад на авиабазе Люк в Аризоне официально не принято, однако, "этот шаг серьезно рассматривается".

В Пентагоне отказались комментировать вопрос о том, будет ли министерство обороны США принимать новых турецких пилотов. Однако в военном ведомстве отметили, что с Анкарой ведутся дискуссии о возможной продаже системы противоракетной обороны "Турецкий Патриот", которую производит американская корпорация Raytheon Co.

Фото: Юлия Крымова/РГ
Закупка Турцией российских ЗРК С-400 продолжится в плановом режиме

В настоящее время на базе в Люке тренируются четыре турецких пилота. Два дополнительных турецких пилота работают на американской базе в качестве инструкторов. По словам американских военных, помимо этих шести турецких офицеров на базе также проходят обучение еще 20 турецких военных представителей.

Ранее Анкара выразила заинтересованность в покупке 100 американских истребителей. Их общая стоимость оценивается в девять миллиардов долларов.

По оценке экспертов, в случае если Турция будет исключена из программы обучения полетов на F-35, это станет одним из самых значительных кризисов в новейшей истории в отношениях между двумя союзниками. Тем более, что напряженность в отношениях между Вашингтоном и Анкарой уже распространяется за пределы F-35. Речь идет о противоречивых взглядах на политику по уничтожении боевиков в Сирии, в особенности, по отношению к курдским повстанцам, а также санкциям против Ирана и задержании консульского персонала США в Турции.

Американцы не скрывают своего раздражения покупкой Турции российских систем С-400. Министр обороны Хулуси Акар заявил 22 мая, что турецкие военнослужащие проходят подготовку в России по использованию С-400, и что российский персонал может прибыть в Турцию.

Лидеры Турции и США обсудили ситуацию с поставками С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что "не может быть и речи", чтобы Турция отказалась от своего соглашения с Москвой. Во вторник Эрдоган заявил, что Соединенные Штаты "не дали нам такое же хорошее предложение, как (Москва) с С-400".

Цитата

Кэтрин Уилбарджер, один из самых высокопоставленных политических деятелей Пентагона, на прошлой неделе сказала, что завершение Турцией сделки с Россией будет "разрушительным", нанося тяжелые удары по программе F-35 и функциональной совместимости с Турцией в рамках альянса НАТО.

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