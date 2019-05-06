Турция недовольна ажиотажем вокруг покупки Анкарой С-400

Власти Турции считают неприемлемыми попытки разжечь споры вокруг покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании по Средиземноморскому диалогу НАТО.

По его словам, Турция вносит огромный вклад в деятельность альянса, наладила отношения со многими станами и регионами. И эти взаимоотношения не исключают, а дополняют друг друга. "Сохраняя сильные позиции в НАТО, мы предпринимаем необходимые шаги для защиты национальных интересов. И мы не одобряем попытки разжечь споры вокруг покупки С-400", - цитирует главу государства агентство Anadolu.

Напомним, Эрдоган неоднократно заявил о намерении Турции впредь укреплять свою безопасность, в том числе при помощи российских комплексов С-400 (предложенные США условия по закупке ЗРК Patriot Анкару не устроили). Однако запланированная покупка вызвала недовольство в США и НАТО. В связи с этим Вашингтон даже приостановил поставки Турции истребителей-бомбардировщиков F-35.