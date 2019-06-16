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16.06.2019 19:04
Рубрика: В мире

Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400

Текст: Александр Ленин

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы не можем принять настойчивые требования США в вопросе С-400", - подчеркнул глава ведомства, которого цитирует издание Yeniçağ.

Турция обвинила США в разглашении письма по С-400

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поставки комплексов С-400 начнутся в первой половине июля. "Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - резюмировал турецкий лидер.

Ожидается, что Эрдоган обсудит указанный вопрос с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке в конце июня. В Белом доме недовольны решением Анкары закупить у России С-400. Вашингтон грозит турецким властям ответными мерами, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. США уже уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов управлению самолетами данной модификации.

В мире Ближний Восток Турция
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