Глава МИД Турции отверг требования США в отношении российских С-400

Турция не станет принимать требования США относительно приобретения зенитных ракетных систем С-400 российского производства. Об этом заявил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.

"Мы не можем принять настойчивые требования США в вопросе С-400", - подчеркнул глава ведомства, которого цитирует издание Yeniçağ.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил, что поставки комплексов С-400 начнутся в первой половине июля. "Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - резюмировал турецкий лидер.

Ожидается, что Эрдоган обсудит указанный вопрос с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G20 в японской Осаке в конце июня. В Белом доме недовольны решением Анкары закупить у России С-400. Вашингтон грозит турецким властям ответными мерами, в том числе исключением страны из программы по созданию истребителей пятого поколения F-35. США уже уведомили Анкару о приостановке обучения турецких пилотов управлению самолетами данной модификации.