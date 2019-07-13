Volkswagen Caddy с палаткой: стоит ли отдавать за него 2 млн рублей

"РГ" протестировала необычный фургон Volkswagen Caddy с палаткой и кроватью. Модификация Beach понравилась почти всем. Ей бы еще внедорожный потенциал побольше и цену поменьше. Тогда от рыбаков, охотников и любителей кемпинга у дилеров не было бы отбоя.

Как и большинство легких фургонов компании Volkswagen, каблучок Caddy представляет из себя своеобразный конструктор. Выбирая и докупая многочисленные опции, вы можете получить утилитарный цельнометаллический грузовичок, аппарат для движения по бездорожью или же небольшой микроавтобус.

Модификация Volkswagen Caddy Beach - достаточно специфический вид этого развозного семейства, ориентированный на отдых: автопробеги, кемпинг, рыбалку, охоту и прочие виды активного досуга. Уточним, что у нас на тесте оказался не базовый вариант, а во-первых, удлиненное исполнение - с увеличенной на 470 мм колесной базой. Во-вторых, - нам осталась настоящая экзотика - модификация Beach, для которой штатно предлагается раздвижная кровать, занавески и они же сумки на задних боковых окнах, складной столик и пара стульев.

А главное - здесь имелась такая важная туристическая опция, как палатка, открывающая простор для фантазии и самые разнообразные варианты проведения досуга. Что касается агрегатной связки, ее составили 2-литровый 110-сильный турбодизель, 6-ступенчатая "механика" и фирменный полный привод 4Motion.

Особенности комплектации

Что нужно знать о туристической модификации, официально продающейся в нашей стране, потенциальному покупателю? Прежде всего то, что она создавалась с прицелом на европейский туризм, а именно длинные пробеги по скоростным трассам и ночевки в кемпингах и мотелях. Именно поэтому Caddy Beach не может похвастать серьезным клиренсом. 158 мм дорожного просвета при достаточно больших кузовных свесах хватит для того, чтобы пробраться по не сильно ухабистой дороге до дачи или до озера, где можно при отсутствии запретов (природоохранная зона) остановиться на ночлег.

В то же время такой фургон основательно защищен от контактов с ветками, жесткой травой и прочими вызовами пересеченной местности - у Caddy Beach мощные бамперы из некрашеного пластика, картер двигателя и коробки передач защищен высокопрочными пластиковыми пластинами, есть частичная защита дверей.

Ну а совладать со слякотью должны помочь система полного привода (предлагается для Caddy Beach в виде опции) и система ESP+, умеющая имитировать межколесные блокировки и, соответственно, помогающая в борьбе с диагональным вывешиванием. Две штатные сдвижные боковые двери - благо: разгружать и загружать автомобиль на тесных парковках - одно удовольствие и удобство. В то же время нужно также держать в уме, что в штатное оснащение такой модификации не входит "запаска" - только ремкомлект и компрессор. Поэтому если оправляетесь на "дальняк", не лишним будет закинуть в кузов одно, а возможно, даже и два запасных колеса.

Богатый внутренний мир

Зона кабины здесь практически ничем не отличается от таковой у других модификаций. Рулевое колесо, рычаг коробки передач, "приборка" и центральный дисплей знакомы по Golf седьмого поколения. Из особенностей - блок управления "климатом", расположенный выше мультимедийного комплекса. Передние сиденья отличаются развитым профилем и регулируются в большом диапазоне. На сенсорный дисплей с диагональю 6,33-дюйма можно вывести картинку с камеры заднего вида, что вместе со штатными задними "парктрониками" значительно облегчает парковку.

Кресла второго ряда складываются и при необходимости полностью убираются. Однако в этом нет нужды. Caddy Beach задуман для другого. Вместо сидений третьего ряда здесь установлена широкая полка, которая после серии простых манипуляций раскладывается в двуспальную кровать размером 2,3 м х 2 м и помещается на сложенные сиденья двух передних рядов. Да-да - спинки всех без исключения кресел Caddy Beach складывается. Единственный эргономический недостаток состоит в том, что водительское сиденье сложить в ровный пол не удается - мешает руль. Однако все равно на образовавшийся постамент отлично ложится разобранная кровать: спи - не хочу!

А как же быть с багажом? Ведь при таком в буквальном смысле раскладе багажник изживается как класс? А вот и нет - под задней полкой остается достаточно места, чтобы закинуть туда несколько чемоданов или рюкзаков. Остальное пространство съест палатка в чехле, вышеупомянутые стол, стулья, а также (мы вновь рекомендуем не отказываться от такого решения) - дополнительная "запаска".

Отмечу также, что именно для этой модели становятся актуальными рейлинги на крыше, входящие в базовое оснащение. На них логично закрепить фирменный кофр, в который влезет то, что не поместилось под раскладной задней полкой.

А что же палатка? Устанавливать ее, честно говоря, не очень удобно - сначала нужно натянуть основание на заднюю дверь, затем защелкнуть по всей длине кнопками штыревых фиксаторах. Последние приварены к внутренней кромке подъемной створки. Зато в результате вы получаете значительно удлиненный салон и, что называется, выход в мир (к воде, лесу, пляжу) и постоянный приток свежего воздуха. Выбраться и забраться в машину через палаточный "довесок" очень удобно - достаточно расстегнуть молнию в тканевой стенке.

Как едет "турист"

Дизельный 2-литровый мотор в сочетании с "шестиступкой" - это полный восторг. Не смотрите на паспортные 13,3 с, отмеренный на разгон до "сотни". Пиковый момент 250 достигается здесь уже на 1500 об/мин и продолжается до 2500 об/мин. Отсюда удивительно живые реакции машины при нажатии на "газ". Такой Caddy буквально провоцирует к активной езде, тем более что рулевое управление здесь прозрачное и в меру острое. Руль к тому же еще и легкий, что отлично на парковке. Однако увлекаться драйвом все же не стоит. Задняя рессорная подвеска может преподнести сюрприз на скользких поверхностях или разбитой дороге - из-за нее "корма" в таких условиях норовит соскочить с траектории.

Преимущества при движении по скоростной трассе также очевидны - туристический фургон идет, как по рельсам, благодаря все тому же небольшому клиренсу, внушительной колесной базе (3006 мм) и плотно настроенному шасси. Последнее, увы, затруднит движение по разбитым дорогам - в таких условиях ваш турпоход вряд ли доставит вам удовольствие. В обычном Caddy на тряску пожаловались бы в основном пассажиры заднего ряда! Однако у "туриста" его нет - над рессорной подвеской размещена свернутая в "клубок" кровать.

Полноприводная трансмиссия здесь настроена на езду по скользким покрытиям, но отнюдь не на преодоление тяжелого "оффроуда". Машине с длинной колесной базой, подключаемым полным приводом и без каких-либо блокировок придется на размытом дождями проселке ой как нелегко. Та же история будет и на скользком или рыхлом снегу зимой.

В любом случае, Caddy Beach оставляет удивительно приятное впечатление набором качеств, позволяющих путешествовать. Все что вам нужно - это грамотно спланировать маршрут. И дальние марш-броски, в том числе и в страны Европы, должны быть в приоритете. При детском расходе солярки (примерно 6 л/100 км на трассе и порядка 8,5 л/100 км в городе) такой сценарий кажется нам предпочтительным.

Остается добавить, что самый доступный Caddy Beach в нашей стране - это короткобазная переднеприводная машина с 1,6-литровым бензиновым мотором и "механикой" за 1 782 200 рублей. Версия, которую протестировали мы, - это уже более серьезные вложения - как минимум 2 244 500 рублей. А король путешественников - это полноприводный длиннобазный Caddy Beach с передним приводом, 2-литровым 140-сильным дизелем и 6-ступенчатой преселективной роботизированной коробкой DSG - такой идеально подойдет для езды большой компанией на "дальняк". Готовьте 2 458 100 рублей.