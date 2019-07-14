Депутат Рады потребует от Зеленского снятия блокады Крыма и Донбасса

Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев в эфире ток-шоу "Оппозиция" телеканала "Украина" заявил, что он намерен потребовать от президента Владимира Зеленского немедленного снятия блокады Крыма и Донбасса.

По его словам, речь идет о необходимости полного снятия с торговой, транспортной, экономической социальной блокады с Донбасса и Крыма.

Мураев отметил, что политики, которые устроили блокаду (власть, правительство, парламент, президент), не ассоциируют себя с Украиной и, по сути, оттолкнули людей данным решением. По его словам, люди всегда рассуждают, где им выгодно.

Он добавил, что снятие блокады поможет устранить разногласия и сделать шаг навстречу миру.

Между тем

Ранее в эфире того же телеканала премьер-министр страны Владимир Гройсман выразил мнение, что Киев просто не может разорвать в один момент сообщение между Украиной и Россией, в том числе железнодорожное, когда идет транзит товаров в Европейский Cоюз, а страна имеет международные обязательства перед ЕС в рамках, в том числе, Соглашения об ассоциации.