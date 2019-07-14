Екатерина Прокофьева: Задача сборной по водному поло - выиграть ЧМ в Корее

Катя, как вам первая игра на турнире?

Екатерина Прокофьева: Как правило, это втягивающий матч. И перед нами, и перед соперниками стоит задача как можно быстрее раскрутиться. От этого будет зависеть положительный результат. Ведь, например, если мышцы не готовы, какие-то схемы, которые мы нарабатываем на тренировках, могут не получаться.

Вы играете в открытом бассейне на жаре. Чувствуете себя нормально?

Екатерина Прокофьева: Мы были на сборах в Китае. Там тоже была открытая вода. Мы прошли акклиматизацию. Не могу сказать, что мы сейчас "летаем". Но нам гораздо проще благодаря тому, что тренировались в похожих условиях.

На Чм-2017 вы обыграли Канаду в матче за третье место. Это ваш принципиальный соперник?

Екатерина Прокофьева: Бывает, что команда "прилипает" и вы постоянно играете друг против друга. С канадками у нас странная статистика: то мы побеждаем, то они. Не могу их назвать принципиальными соперницами. Мы их знаем, они - нас. Просто на данный момент мы были сильнее, были подготовлены лучше. Смогли нейтрализовать их сильные стороны. Они наши - нет.

Что скажете о других командах в группе - Южной Корее и Венгрии?

Екатерина Прокофьева: Не хочу никого обидеть, но Корея - слабый соперник. Венгрия, наоборот, опытный. Мы тоже много раз встречались. Знаем, как они могут сыграть. Все будет зависеть от настроя. Наша подгруппа вообще одна из самых сложных. У нас три сильных противника. Так что каждая игра - даже с Кореей - важна. У нас будет выходной завтра, потом матч с Кореей, потом снова отдых перед Венгрией. Три дня перед важной встречей нужно быть в тонусе.

Кореянки заявили, что их официальная задача забить хотя бы один гол…

Екатерина Прокофьева: У всех свои задачи. Наша - выиграть чемпионат мира.