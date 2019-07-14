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14.07.2019 04:00
Рубрика: Экономика

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Текст: Георгий Панин
Игорь Галактионов, эксперт по фондовому рынку "БКС Брокер", специально для "Российской газеты":
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Минувшая неделя сложилась для российской валюты в исключительно положительном ключе за счет поддержки со стороны сильной динамики нефтяных котировок и очередного успешного аукциона Минфина РФ.

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля. При этом стоит отметить, что большинство из этих факторов носят среднесрочный характер и могут сохранить свое влияние на горизонте следующих недель и, возможно, даже месяцев.

Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
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В то же время, нужно назвать ряд рисков для рубля. Практически полностью пока игнорируется рынком сохраняющаяся санкционная угроза. Кроме того, глобальной угрозой для развивающихся рынков остается перспектива замедления мировой экономики. Реализация такого сценария, помимо прочих негативных последствий, может оказать значительное давление на нефтяные цены, от которых российская экономика пока еще находится в существенной зависимости.

Разумеется, за счет бюджетного правила и наращивания резервов стране удалось добиться значительного запаса прочности на случай снижения цен. Но говорить о перспективах роста рубля в такой ситуации не придется.

Плюс не нужно забывать про прогноз Международного энергетического агентства. На днях МЭА сообщило о падении спроса на нефть стран ОПЕК в 2020 году до минимума за 17 лет.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Хотя в условиях существования механизма балансировки рынка в виде альянса ОПЕК+ нефтяные цены не должны сильно пострадать. Тем не менее, остается нерешенным вопрос торговых противоречий между США и Китаем. Перемирие может в любой момент смениться очередной серией взаимных протекционистских выпадов, что явно не пойдет на пользу развитию экономики и спросу на сырьевых площадках.

Если угроза для нефтяных цен реализуется в виде глубокого снижения котировок, то валютная пара USD/RUB имеет все шансы на новый всплеск цен в район выше 68 рублей. Но пока это лишь возможный негативный сценарий, который не является базовым.

Пока же на горизонте ближайших месяцев рубль имеет все шансы на дальнейший умеренный рост при отсутствии внешнеполитических шоков. Валютная пара USD/RUB может спуститься в район 61,5-62,5 рубля за доллар. Европейская валюта при аналогичном сценарии может подешеветь до 69,5-70,5 рубля.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля
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