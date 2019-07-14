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Рубрика: В мире

КНДР заявила о бесполезности переговоров с Южной Кореей

Текст: Олег Кирьянов (Сеул)
Представляющие позицию Пхеньяна СМИ заявили, что пока Сеул координирует и согласовывает каждый свой шаг с США, Северной Корее нет смысла вести диалог с Югом, а необходимо лишь сосредоточиться на общении с Вашингтоном. Об этом сообщили северокорейский портал "Уриминчжокккири" и издание "Меари".
Фото: AP Photo/Susan Walsh Фото: AP Photo/Susan Walsh
Фото: AP Photo/Susan Walsh

Вчера на сайте издания "Уриминчжокккири" появился очередной редакционный комментарий по поводу общей ситуации на Корейском полуострове. В нем содержится критика подчиненного по отношению к США подхода Южной Кореи и констатируется неизбежность для Пхеньяна ведения диалога только с Вашингтоном без участия Сеула.

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В комментарии упоминаются ставшие распространенными среди южнокорейских экспертов опасения о том, что Сеул утратил свою активную роль и позицию в диалоге по делам Корейского полуострова. И эти опасения северокорейский портал фактически подтверждает.

"Если смотреть с нашей точки зрения, то для нас куда более продуктивным представляется ведение прямого диалога с США, которые в реальности контролируют Южную Корею, чем пытаться договариваться с Сеулом, который ни одного шага не может сделать без получения одобрения со стороны Соединенных Штатов", - говорится в комментарии. Там также прямо добавлено, что "Южной Корее не стоит пытаться вмешиваться, когда КНДР и США ведут прямые переговоры друг с другом, касающиеся актуальных проблем". "Даже если Юг сможет влезть в этот процесс диалога, то ему там и делать-то просто нечего!" - говорится в статье.

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На другом северокорейском портале "Меари" также вышла схожая по посылу в адрес Сеула статья. Она озаглавлена "Вы сами решили отстраниться от процесса". "Нет никакого смысла в переговорах, которые не ведут к прогрессу и не вносят вклад в улучшение межкорейских отношений… Хоть десять, хоть сто раз проведи переговоры, прими любые самые хорошие по намерениям декларации, но если это не получается реализовать из-за того, что ваш партнер постоянно оглядывается на позицию и мнение внешних сил, то как можно решать какие-то проблемы с подобным партнером?!" - говорится в публикации.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
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Отметим, что действительно в последнее время среди многих экспертов по Корейскому полуострову распространено мнение, что роль Южной Кореи и президента РК Мун Чжэ Ина в диалоге США и КНДР сведена к минимуму. На все предложения об активном развитии связей и сотрудничества со стороны КНДР Сеул неизменно отвечает, что не может ничего сделать, пока не будет одобрения со стороны США, которые четко контролируют действия союзника. На первых порах в Пхеньяне надеялись, что выступающий за межкорейское сотрудничество президент РК Мун Чжэ Ин может занять более самостоятельную позицию, но в итоге стало очевидно, что Сеул готов делать лишь какие-то символические шаги, а все реальные рычаги по контролю ситуации находятся в руках Вашингтона.

До сих пор лидеры Юга и Севера Кореи провели в 2018 году три саммита, а 30 июня этого года встретились накоротке еще раз, когда в Пханмучжоме Ким Чен Ын провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Ким Чен Ын ранее пообещал, что посетит с ответным визитом Южную Корею, но, как видится, лидер Севера вряд ли намерен выполнять свои обещания, ссылаясь на подчиненную по отношению к Вашингтону позицию Сеула.

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