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Рубрика: В мире

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Текст: Андрей Васильев

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Сам Зеленский, совершавший рабочую поездку по востоку и югу Украины, вернулся в столицу на самолете.

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Тем не менее, на кадрах, размещенных в соцсетях, видны искореженные легковушки из президентского кортежа. А один из автобусов, как сообщает издание Strana.ua, и вовсе съехал в кювет.

Источник издания пояснил, что после кадровой люстрации при прежней администрации в штате президентского гаража осталась только половина сотрудников, они порою не спят сутками. Точная причина аварии устанавливается.

В мире экс-СССР Украина
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