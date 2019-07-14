Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами, перевозившими детей

Кортеж президента Украины Владимира Зеленского в Запорожье столкнулся с автобусами, в которых ехали дети, возвращавшиеся с курорта. По счастливой случайности никто серьезно не пострадал. Сам Зеленский, совершавший рабочую поездку по востоку и югу Украины, вернулся в столицу на самолете.

Тем не менее, на кадрах, размещенных в соцсетях, видны искореженные легковушки из президентского кортежа. А один из автобусов, как сообщает издание Strana.ua, и вовсе съехал в кювет.

Источник издания пояснил, что после кадровой люстрации при прежней администрации в штате президентского гаража осталась только половина сотрудников, они порою не спят сутками. Точная причина аварии устанавливается.