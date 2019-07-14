"Ливерпуль" и "МЮ" борются за Чалова

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов сразу нескольких английских грандов. По информации Mirror, 21-летнего игрока хотят приобрести "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал".

Впрочем, вряд ли речь идет о покупке Чалова уже этим летом. Топ-клубы как минимум 2-3 года ведут молодых футболистов, следят за ними и только потом принимают окончательное решение о необходимости трансфера.

Наблюдают за игрой Чалова не только в Англии, но и в Италии с Испанией. Чуть ранее сообщалось, что подписать контракт с лучшим бомбардиром чемпионата России прошлого сезона желают "Севилья" и "Лацио". Также свою заинтересованность обозначил "Монако", за который выступает бывший одноклубник Федора по ЦСКА Александр Головин.

Добавим, что контракт Чалова с армейцами рассчитан до лета 2022 года.

