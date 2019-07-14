Манхэттен погрузился во мрак

Новости

Россия вышла в финал Лиги наций 08:03
Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы 07:49
Видео: Морской дьявол попросил людей о помощи 07:39
Южная Корея разрежет на металл уличенные в нарушении санкций ООН суда 07:20
Названы три растительных масла, помогающие убрать жир на животе 07:05
Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака" 07:01
В Хабаровске полицейский сбил троих человек, одного - насмерть 06:44
В Непале 43 человека стали жертвами наводнений и оползней 06:04
Пьяные солдаты ВСУ избили своего командира из-за невыплаты премий 05:39
СМИ: 20 перебежчиков из КНДР прилетели в Южную Корею через Таиланд 05:31
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам 04:52
Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества 04:23
Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу 03:56
Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400 03:11
Более 80 мигрантов погибли при крушении судна у берегов Туниса 02:56
Макрон объявил о создании военно-космического командования 02:36
СМИ: США на днях объявят о санкциях против Турции из-за С-400 02:11
Зеленский посетил КПП на границе с Крымом 01:31
Представитель ОБСЕ осудил атаку на украинский телеканал в Киеве 00:48
Иран пообещал экспортировать нефть при любых обстоятельствах 00:12
"Зенит" - "Тамбов" - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:10
"Крылья Советов" - ЦСКА - онлайн-трансляция матча 1-го тура РПЛ 00:05
Не менее восьми человек погибли при нападении на отель в Афганистане 13.07.2019
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму 13.07.2019
В Москве запустили салют в честь 75-ой годовщины освобождения Вильнюса 13.07.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сколько россиян работают по ночам и в выходные
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
Сэкономить на "коммуналке": Как сделать перерасчет за ЖКУ
14.07.2019 08:11
Рубрика: В мире

Манхэттен погрузился во мрак

Текст: Максим Макарычев
В субботу вечером самый популярный район Нью-Йорка Манхэттен погрузился в темноту из-за массового отключения электричества. Без света, по информации Fox News, на несколько часов остались около 73 тысяч человек. Причиной происшествия, по предварительным данным, является пожар на одной из трансформаторных станций.
Фото: AP Photo/Michael Owens Фото: AP Photo/Michael Owens
Фото: AP Photo/Michael Owens

Пострадали не только местные жители и учреждения, но и многочисленные туристы и гости города. В частности, были эвакуированы зрители с концерта Дженнифер Лопес в Мэдисон Сквер Гарден. Были отменены несколько бродвейских шоу, в том числе, знаменитый мюзикл "Мулен Руж".

Сбой в работе электросистемы привел к панике: люди застряли в лифтах, транспорте, на некоторое время была остановлена работа метро. На своем пике отключение затронуло участок от 71-й улицы к югу до 42-й улицы и к востоку от шоссе Вест-Сайд до знаменитой 5-й авеню.

Фото: Пресс-служба МЧС по Свердловской области
На Урале ураган оставил без света людей и повалил деревья

Справиться с неполадками удалось только к полуночи. "К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, но тот факт, что это вообще произошло, недопустим, - заявил в своем заявлении губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. - Я приказываю Департаменту государственной службы расследовать и идентифицировать точную причину отключений, чтобы предотвратить повторение инцидентов такого масштаба в будущем. До тех пор, пока восстановление не будет завершено, мы продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка".

Тем временем спикер городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон написал в Твиттере, что речь может идти о "серьезном беспорядке" на подстанции на Западной 49-й улице. Пожарная служба Нью-Йорка заявила, что пожар начался на Уэст-64-й стрит и Уэст-Энд-авеню, но не сказала, было ли это причиной сбоя. Генеральный директор электрической компании Con Ed Джон Макавой сказал, что отключение электричества не было вызвано "чрезмерной нагрузкой", как могло бы случиться в более теплый день, хотя в субботу в Нью-Йорке была зафиксирована температура более 30 градусов.

Кстати

По иронии судьбы, в субботу была 42-годовщина знаменитого блэкаута в Нью-Йорке в 1977 году, который затронул большую часть города на 48 часов и привел к многочисленным грабежам, поджогам и другим преступным действиям.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Рубль снова признали самой недооцененной валютой по "индексу бигмака"
Рогозин: Отремонтировавших "Протон-М" специалистов представят к госнаградам
Пушков прокомментировал введение США санкций против Турции из-за С-400
Зеленский посетил КПП на границе с Крымом
Самодельную бомбу взорвали на пути следования российских военных в Сирии