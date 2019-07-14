Манхэттен погрузился во мрак

Пострадали не только местные жители и учреждения, но и многочисленные туристы и гости города. В частности, были эвакуированы зрители с концерта Дженнифер Лопес в Мэдисон Сквер Гарден. Были отменены несколько бродвейских шоу, в том числе, знаменитый мюзикл "Мулен Руж".

Сбой в работе электросистемы привел к панике: люди застряли в лифтах, транспорте, на некоторое время была остановлена работа метро. На своем пике отключение затронуло участок от 71-й улицы к югу до 42-й улицы и к востоку от шоссе Вест-Сайд до знаменитой 5-й авеню.

Справиться с неполадками удалось только к полуночи. "К счастью, в результате этого инцидента никто не пострадал, но тот факт, что это вообще произошло, недопустим, - заявил в своем заявлении губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо. - Я приказываю Департаменту государственной службы расследовать и идентифицировать точную причину отключений, чтобы предотвратить повторение инцидентов такого масштаба в будущем. До тех пор, пока восстановление не будет завершено, мы продолжим принимать все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей Нью-Йорка".

Тем временем спикер городского совета Нью-Йорка Кори Джонсон написал в Твиттере, что речь может идти о "серьезном беспорядке" на подстанции на Западной 49-й улице. Пожарная служба Нью-Йорка заявила, что пожар начался на Уэст-64-й стрит и Уэст-Энд-авеню, но не сказала, было ли это причиной сбоя. Генеральный директор электрической компании Con Ed Джон Макавой сказал, что отключение электричества не было вызвано "чрезмерной нагрузкой", как могло бы случиться в более теплый день, хотя в субботу в Нью-Йорке была зафиксирована температура более 30 градусов.

Кстати

По иронии судьбы, в субботу была 42-годовщина знаменитого блэкаута в Нью-Йорке в 1977 году, который затронул большую часть города на 48 часов и привел к многочисленным грабежам, поджогам и другим преступным действиям.